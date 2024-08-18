18 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Trafikte araç denetimi! Bakan Yerlikaya son rakamı duyurdu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 08:41
ABONE OL
Trafikte araç denetimi! Bakan Yerlikaya son rakamı duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 8-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında, 1 milyon 971 bin 985 araç denetlediğini, toplam 447 bin 672 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör