AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İsrail’e sert sözler: Küresel sistemi esir alıp kendilerini hukukun üzerinde görüyorlar

"HANİYE DE BURADA OLACAKTI"

Abbas'ın TBMM'de hitapları olacak. Abbas'a ve Filistin halkına partimiz adına sevgilerimizi iletiyor desteğimizi yineliyoruz. Sayın Abbas'ın geç davet edildiğine dair spekülasyonları gördük. Bazılarının Filistin davası için iyi niyetli eleştirilerine saygımız var. Bilgi eksikliği var onlarda da . Bir takım değerlendirmeler var ki bunlar doğru değil. Netanyahu 'nun ABD kongresinde konuşacağı haberi sayın cumhurbaşkanımıza arz edilince cumhurbaşkanımız talimat verdi ve Abbas'ın Türkiye'ye davet edilmesi girişiminde bulunulması, Netanyahu konuşurken Abbas'ın TBMM'de konuşmasını arzu ettiğini söyledi. Abbas konuşurken Meclis'te, Haniye'nin de bulunmasını istemişti. Planlama o şekildeydi. Meclis başkanımızla da o şekilde istişare yapıldı. Haniye'nin şehit olması, arzulanan tarihte de Abbas'ın mazereti nedeniyle olmadı.

Böylece ABD kongresinde soykırımcı biri konuşurken Filistin halkı adına yüce Meclis Haniye'yi misafir etmiş olacak ve Filistin davasına desteğini ifade etmiş olacaktı. Daha sonra rahmetli Haniye şehadet makamına ulaştı. Sayın Abbas dün ziyaretini gerçekleştirdi ve cumhurbaşkanımız ile görüştü. Bir kere daha yüce Meclisimiz Filistin davasına desteğini göstermiş olacak.