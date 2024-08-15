TSK’dan iki yeni üs kararı! Onay geldi! Hangi illere kurulacak?





İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Aktürk, tüm dünyanın, İsrail'in yaklaşık 10 aydır yaptığı katliamları ve bölgeyi felakete sürüklemesini izlemeye devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Uluslararası hukuku hiçe sayan, başına buyruk İsrail, yine bir okul binasına sığınan yüzden fazla masum Filistinliyi katletmiştir. İsrail tarafından insanlığa karşı işlenen suçlara her geçen gün yenileri eklenmektedir. Uluslararası toplum, daha fazla kan dökülmeden ve masum insan ölmeden İsrail'i durdurmalı, bölgemizde istikrar ve barışı bir an evvel tesis etmelidir. Ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyor, bu çabaların en kısa zamanda başarıyla sonuçlanmasını umuyoruz. Bölgesel ve uluslararası istikrar için 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti'nin kurulmasının şart olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."