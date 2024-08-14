Yurda girişlerde yeni dönem başlıyor! Türkiye’de kaç Suriyeli var? Bakan Yerlikaya açıkladı: Takipsiz Suriyeli kalmayacak

2 MİLYON AFRİKALI İDDİASI



Bu, deli saçması. Son beş yılda 6 milyon 620 bin Afrikalı ülkemize gelmiş, 6 milyon 445 bini çıkış yapmış. Uçakla, deniz yoluyla geliyorlar. 142 bin 423'ü ikamet izni ile kalan Afrikalı, öğrenci iş insanı, diplomat vs. Vize süresi devam edenler 7 bin 302. Geriye kalan 25 bin 109'u da kayıp. AB Göç İdaresi Frontex diyor ki "Doğu Akdeniz ve Batı Balkanlar üzerinden son beş yılda 85 binin üzerinde Afrikalı geldi." O 25 bin işte bu Afrikalılar.