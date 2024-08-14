Irak'ın kuzeyinde teröristlere darbe! MSB duyurdu: Çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetleri esnasında PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirdiklerini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.'' ifadelerine yer verildi.
ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER ŞU ŞEKİLDE:
1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,
1 adet M4-A1 piyade tüfeği,
4 adet seyyar dipçik AK-47 piyade tüfeği,
2 adet PKMS makineli tüfek gövdesi ve 2 adet namlusu,
1 adet T-40 bombaatar dipçiği ve tetik tertibatı,
1 adet M-16 piyade tüfeği namlusu, 1 adet Dragunov dürbünü,
2 adet termal silah dürbünü,
2 adet LİMÖS dürbünü, 4 adet Yaesu el telsizi, 2 adet Yaesu araç telsizi,
1 adet level box (Kablosuz bağlantı sağlayan cihaz),
1 adet tornavida seti,
1 adet kamera ekranı,
1 adet Airpods kulaklık, 2 adet tablet,
1 adet radyo,
3 adet aksiyon kamerası,
3 adet Kindle,
1 adet flash bellek,
1 adet kol saati,
Çeşitli örgütsel dokümanlar.
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