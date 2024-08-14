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Irak'ın kuzeyinde teröristlere darbe! MSB duyurdu: Çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 14.08.2024 18:32 Güncelleme: 14.08.2024 18:39
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Irak’ın kuzeyinde teröristlere darbe! MSB duyurdu: Çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetleri esnasında PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirdiklerini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildiğini duyurdu.

PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildiPKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.'' ifadelerine yer verildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER ŞU ŞEKİLDE:

1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

1 adet M4-A1 piyade tüfeği,

4 adet seyyar dipçik AK-47 piyade tüfeği,

2 adet PKMS makineli tüfek gövdesi ve 2 adet namlusu,

1 adet T-40 bombaatar dipçiği ve tetik tertibatı,

1 adet M-16 piyade tüfeği namlusu, 1 adet Dragunov dürbünü,

2 adet termal silah dürbünü,

2 adet LİMÖS dürbünü, 4 adet Yaesu el telsizi, 2 adet Yaesu araç telsizi,

1 adet level box (Kablosuz bağlantı sağlayan cihaz),

1 adet tornavida seti,

1 adet kamera ekranı,

1 adet Airpods kulaklık, 2 adet tablet,

1 adet radyo,

3 adet aksiyon kamerası,

3 adet Kindle,

1 adet flash bellek,

1 adet kol saati,

Çeşitli örgütsel dokümanlar.

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