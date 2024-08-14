14 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 15:57
ABONE OL
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör