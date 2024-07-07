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MSB 'kilit kapanıyor' diyerek paylaştı! Irak'ın kuzeyinde hedeflere tam isabet

Giriş: 07.07.2024 19:36
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MSB ’kilit kapanıyor’ diyerek paylaştı! Irak’ın kuzeyinde hedeflere tam isabet

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk topçu birliklerinin Irak'ın kuzeyindeki hedefleri vurduğu görüntüleri paylaştı. Görüntüler, Bakanlığın sosyal medya hesabından "Kilit kapanıyor. Kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor." notuyla aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildiğini açıkladı.

MSB, Kuzey Irak'ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kilit kapanıyor. Kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor. Irak'ın Kuzeyi" denildi. Öte yandan MSB, topçu atışlarının olduğu bir de video paylaştı.

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