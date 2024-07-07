MSB ’kilit kapanıyor’ diyerek paylaştı! Irak’ın kuzeyinde hedeflere tam isabet

MSB, Kuzey Irak'ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildiğini açıkladı.

Kilit kapanıyor!



Kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor!



📍Irak'ın Kuzeyi#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/5gXJUkrPg5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2024

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kilit kapanıyor. Kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor. Irak'ın Kuzeyi" denildi. Öte yandan MSB, topçu atışlarının olduğu bir de video paylaştı.