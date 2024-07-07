MSB 'kilit kapanıyor' diyerek paylaştı! Irak'ın kuzeyinde hedeflere tam isabet
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk topçu birliklerinin Irak'ın kuzeyindeki hedefleri vurduğu görüntüleri paylaştı. Görüntüler, Bakanlığın sosyal medya hesabından "Kilit kapanıyor. Kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor." notuyla aktarıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildiğini açıkladı.
MSB, Kuzey Irak'ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildiğini açıkladı.
Kilit kapanıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2024
Kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor!
📍Irak'ın Kuzeyi#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/5gXJUkrPg5
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kilit kapanıyor. Kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor. Irak'ın Kuzeyi" denildi. Öte yandan MSB, topçu atışlarının olduğu bir de video paylaştı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İngiltere İsviçre CANLI MAÇ İZLE | TRT 1 TABİİ canlı yayın maç izle ekranı
- TRT sinyal yok hatası çözümü | TRT 1 EURO 2024 şifresiz frekans bilgileri neler? TRT 1 neden açılmıyor?
- Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı! EURO 2024 sonrası kadroda yeri hazır
- Temassız kartlarda yeni dönem: Ödeme işlemi bundan böyle...
- Osmanlı'daki Şehir İsimleri Açıklandı! Bakın eski isimler neymiş: İstanbul, Ankara, Bursa...
- Emekliye maaş+ek ödeme zammı! SSK, BAĞ-KUR'luya A'dan Z'ye hesaplama: %5-4 daha fazla...
- iOS 18 Çıkış Tarihi: Hangi iPhone Modelleri Desteklenecek?
- Dünyanın en ölümcül tokadı: Osmanlı Tokadı ortaya bakın nasıl çıktı
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?
- Çamaşır makinesine bunu yapanlar yandı: Meğer ömründen ömür götürüyormuş
- İspanya-Almanya maçı CANLI İZLE | 5 Temmuz İspanya Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 maçı kesintisiz, şifresiz, 4K izle
- YKS sonuç tarihi netleşti! 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar erken açıklanır mı? İşte ÖSYM takvimi