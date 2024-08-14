Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu terörist etkisiz
Ağrı'nın Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen “GÜRZ-7” operasyonunda, 29 kişinin şehit olduğu eylemin talimatını vererek bu eylemlere bizzat katılan ve kırmızı kategoride aranan sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin yaptığı açıklamada "Kararlıyız! Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" dedi.
Hain terör örgütü PKK ve türevleri ile mücadele hız kesmeden devam ederken her geçen gün teröristler daha da köşeye sıkışıyor. Hainlere geçit vermeyen Mehmetçik operasyonlarla teröre darbe üstüne darbe vuruyor.
29 ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI!
Bu kez Kırmızı kategoriye bir çizik atıldı. Çok sayıda kişinin şehit edildiği eylemlerin talimatını veren hain terörist imha edildi.
29 kişinin şehit olduğu eylemin talimatını vererek bu eylemlere bizzat katılan ve kırmızı kategoride aranan sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:
"29 Şehit verdiğimiz 16 eylemin talimatını vererek bu eylemlere bizzat katılan ve Kırmızı kategoride aranan sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Kararlıyız! Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz.
Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen "GÜRZ-7" operasyonunda; Kırmızı kategoride olan sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu" Bervar kod adlı Seyran Çomak aslı (BTÖ) mensubu Terörist Etkisiz Hale Getirildi!
KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST EX!
Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde KIRMIZI kategoride yer alan Bervar (K) adlı Seyran Çomak adlı teröristin; 28 güvenlik görevlisi ile 1 vatandaşın şehit edildiği,
72 güvenlik görevlisi 2 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 16 eylemin talimatını verdiği ve eylemlere bizzat katıldığı belirlendi.
2018 yılında sağ ele geçirilen BTÖ mensubunun ifadesi ile etkisiz hale getirildiği değerlendirilen Bervar kod adlı Seyran Çomak'a yapılan DNA testi sonucu "GÜRZ-7" operasyonunda ölü olarak etkisiz hale getirildiği tespit edildi!
️2️⃣9️⃣ Şehit verdiğimiz 1️⃣6️⃣ eylemin talimatını vererek bu eylemlere bizzat katılan ve 🟥Kırmızı kategoride aranan sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 14, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Kararlıyız❗️Kutsal vatan toprağımızdan… pic.twitter.com/izaNj4MDVy
SİHA DESTEĞİ İLE ETKİSİZ!
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçakları, Atak Taarruz Kolu Helikopterleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait SİHA desteğinde Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile yapılan operasyonda çıkan silahlı çatışmada Bervar kod adlı Seyran Çomak silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI!
Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız!"
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