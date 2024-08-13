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Son dakika | Başkan Erdoğan Raşid Meredov'u kabul etti

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 15:44 Güncelleme: 13.08.2024 16:15
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Son dakika | Başkan Erdoğan Raşid Meredov’u kabul etti

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'u kabul etti.

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