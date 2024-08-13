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PKK kapana kısıldı! 5 ilde örgüt kuryelerine operasyon

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 16:57
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PKK kapana kısıldı! 5 ilde örgüt kuryelerine operasyon

Terör örgütü PKK, sınır ötesinde yapılan operasyonlarla adeta kapana kıstırılırken; yurt içinde de PKK/KCK üyelerine göz açtırılmıyor. 5 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında 6 şüpheli yakalandı.

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