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Türkiye'den işgalcilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınına peş peşe tepkiler

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 18:13 Güncelleme: 13.08.2024 19:14
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Türkiye’den işgalcilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınına peş peşe tepkiler

İşgalcilerin Mescid-i Aksa’ya yaptıkları alçak baskına peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığından İsrailli radikal grupların Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınına tepki mesajı yayınlandı. Mesajda Mescid-i Aksa'ya polis koruması altında baskın düzenlenmesinin Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgedeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtma olduğu belirtilerek "İsrail Hükümetinin Gazze'de sürdürdüğü vahşetin durdurulması ve tüm bölgemizin istikrarını hedef alan bu tip eylemlerin önlenmesi için uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir." denildi. Ayrıca AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada katil Netanyahu yönetiminin bu provokasyon ile İslam dünyasını, tüm dinleri ve insanlığın ortak mirasını hedef aldığını gösterdiğini söyledi ve "Netanyahu yönetimi, bölge ve dünya barışı için bir tehdit olmanın yanı sıra insanlık için de tehdittir. Uluslararası toplum, bu insanlık dışı ve insanlık düşmanı yaklaşıma karşı net bir duruş sergilemelidir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'daki alçak baskınına sert tepki geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Aralarında Bakanların da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa'ya polis koruması altında baskın düzenlenmesi, Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır." denildi.

Bakanlığın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Bu provokatif eylem, İsrail tarafının barışa ulaşmak niyetinde olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

İsrail Hükümetinin Gazze'de sürdürdüğü vahşetin durdurulması ve tüm bölgemizin istikrarını hedef alan bu tip eylemlerin önlenmesi için uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Mescid-i Aksa'ya yönelik alçak baskına ilişkin tepki mesajı yayınladı. "Soykırımcı Netanyahu kabinesinin bakanlarının da içerisinde yer aldığı İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz." diyen Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Netanyahu yönetimi, bu provokasyon ile İslam dünyasını, tüm dinleri ve insanlığın ortak mirasını hedef aldığını göstermiştir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı.

Netanyahu yönetimi, bölge ve dünya barışı için bir tehdit olmanın yanısıra insanlık için de tehdittir. Uluslararası toplum, bu insanlık dışı ve insanlık düşmanı yaklaşıma karşı net bir duruş sergilemelidir.

İnsanlık ve barış düşmanı soykırımcı Netanyahu şebekesinin üyeleri hak ettikleri gibi yargılanacaklardır."

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