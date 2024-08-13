AK Parti'den YRP'ye sert tepki! "CHP'ye seçim kazandırmayı amaç haline getirenler"

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yeniden Refah Partisi'ne tepki.

AK PARTİ'DEN YRP'YE TEPKİ

YRP'nin bu açıklamalarına AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir." dedi.

"YÜZLEŞMELERİ GEREKEN BİR DURUM"

Yeniden Refah Partisi'nin hür iradeleriyle AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren Belediye Başkanlarını töhmet altına bırakmaya çalıştığını belirten Çelik, "Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti'ye kaybettirip CHP'ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir." dedi.