AK Parti'den YRP'ye sert tepki! "CHP'ye seçim kazandırmayı amaç haline getirenler"
Yeniden Refah Partisi'ne tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'ye katılmak isteyen Belediye Başkanlarının töhmet altında bırakıldığını belirterek "Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti’ye kaybettirip CHP’ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir. Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir. CHP’ye seçim kazandırmayı siyasi amaç haline getirenlerin bugünkü açıklaması, hür iradesiyle hareket eden belediye başkanları üzerinde köhne bir vesayet kurma çabasıdır." dedi. Çelik, AK Parti’nin kapısının millete ilkeler temelinde hizmet etmek isteyen tüm belediye başkanlarına açık olduğunu da ekledi.
Bugün Yeniden Refah Partisi tarafından yapılan açıklamada "AK Parti tarafından siyasi şantaj yöntemleriyle karşılaştıklarını" ifadeleri kullanılmış ve bu sözler tepkiye neden olmuştu.
AK PARTİ'DEN YRP'YE TEPKİ
YRP'nin bu açıklamalarına AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir." dedi.
"YÜZLEŞMELERİ GEREKEN BİR DURUM"
Yeniden Refah Partisi'nin hür iradeleriyle AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren Belediye Başkanlarını töhmet altına bırakmaya çalıştığını belirten Çelik, "Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti'ye kaybettirip CHP'ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir." dedi.
"Sadece bu amaçla, geçmişte AK Parti'de siyaset yapmış isimlere teklif götürme yoluna gitmesi siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durumdur." şeklinde konuşan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:
"CHP'YE SEÇİM KAZANDIRMAYI AMAÇ HALİNE GETİRENLER"
"Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir.
CHP'ye seçim kazandırmayı siyasi amaç haline getirenlerin bugünkü açıklaması, hür iradesiyle hareket eden belediye başkanları üzerinde köhne bir vesayet kurma çabasıdır.
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