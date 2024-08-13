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AK Parti'den YRP'ye sert tepki! "CHP'ye seçim kazandırmayı amaç haline getirenler"

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 22:47
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AK Parti’den YRP’ye sert tepki! CHP’ye seçim kazandırmayı amaç haline getirenler

Yeniden Refah Partisi'ne tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'ye katılmak isteyen Belediye Başkanlarının töhmet altında bırakıldığını belirterek "Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti’ye kaybettirip CHP’ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir. Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir. CHP’ye seçim kazandırmayı siyasi amaç haline getirenlerin bugünkü açıklaması, hür iradesiyle hareket eden belediye başkanları üzerinde köhne bir vesayet kurma çabasıdır." dedi. Çelik, AK Parti’nin kapısının millete ilkeler temelinde hizmet etmek isteyen tüm belediye başkanlarına açık olduğunu da ekledi.

Bugün Yeniden Refah Partisi tarafından yapılan açıklamada "AK Parti tarafından siyasi şantaj yöntemleriyle karşılaştıklarını" ifadeleri kullanılmış ve bu sözler tepkiye neden olmuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yeniden Refah Partisi'ne tepki.AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yeniden Refah Partisi'ne tepki.

AK PARTİ'DEN YRP'YE TEPKİ

YRP'nin bu açıklamalarına AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir." dedi.

"YÜZLEŞMELERİ GEREKEN BİR DURUM"

Yeniden Refah Partisi'nin hür iradeleriyle AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren Belediye Başkanlarını töhmet altına bırakmaya çalıştığını belirten Çelik, "Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti'ye kaybettirip CHP'ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

"Sadece bu amaçla, geçmişte AK Parti'de siyaset yapmış isimlere teklif götürme yoluna gitmesi siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durumdur." şeklinde konuşan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'YE SEÇİM KAZANDIRMAYI AMAÇ HALİNE GETİRENLER"

"Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı.

CHP'ye seçim kazandırmayı siyasi amaç haline getirenlerin bugünkü açıklaması, hür iradesiyle hareket eden belediye başkanları üzerinde köhne bir vesayet kurma çabasıdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye ve dünya siyasetine damga vurmuş eser siyasetinin adresi olan AK Parti'nin kapısı, bu millete ilkeler temelinde hizmet etmek isteyen tüm belediye başkanlarına açıktır."

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