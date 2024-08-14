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Malatya'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 06:49 Güncelleme: 14.08.2024 08:53
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Malatya’da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre Bodrum-Van seferini yapan yolcu otobüsü sabahın ilk saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolunda yoldan çıkarak devrildi. Kazada 3'ü ağır, 22 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 22 kişi yaralandı.

Bodrum'dan Van'a giden Ş.C. idaresindeki 34 FA 8808 plakalı yolcu otobüsü, Doğanlar Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 3'ü ağır 22 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Sabahın ilk saatlerinde meydana gelen kazayla ilgili Sağlık Bakanlığından açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Malatya Akçadağ mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında 22 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Malatya’da otobüs kazası! A Haber kaza bölgesindeMalatya’da otobüs kazası! A Haber kaza bölgesinde MALATYA'DA OTOBÜS KAZASI! A HABER KAZA BÖLGESİNDE

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