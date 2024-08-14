Malatya'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Son dakika haberine göre Bodrum-Van seferini yapan yolcu otobüsü sabahın ilk saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolunda yoldan çıkarak devrildi. Kazada 3'ü ağır, 22 kişi yaralandı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 22 kişi yaralandı.
Kazada 3'ü ağır 22 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Sabahın ilk saatlerinde meydana gelen kazayla ilgili Sağlık Bakanlığından açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Malatya Akçadağ mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında 22 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.
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