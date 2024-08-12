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Son dakika | MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 17 terörist sarı torbada

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 13:22 Güncelleme: 12.08.2024 13:41
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Son dakika | MSB duyurdu! PKK’ya ağır darbe: 17 terörist sarı torbada

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe indirildiğini açıkladı. Hainlere yapılan hava operasyonunda 17 terörist etkisiz hale getirildi.

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