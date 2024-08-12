Sokak röportajında nefret kustu: AK Parti seçmenine hakaret eden hadsiz gözaltına alındı!
İzmir'de yapılan bir sokak röportajında sırasında AK Parti seçmenine ağza alınmayacak hakaretler ederek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İzmir'de yapılan bir sokak röportajında mikrofon uzatılan kadın, Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine ağza alınmayacak hakaretler etti.
Instagram'ın engellenmesine yönelik soru karşısında Başkan Erdoğan'ı hedef alan D.K., "21. YY'ın göbeğinde kalkıp da koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adama verirsek o da böyle babasının çiftliği gibi ahırı gibi kullanır." diyerek haddini aştı.
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin şehit edilmesi sonrası ilan edilen 1 günlük yasla ilgili de akılalmaz ifadeler kullanan D.K, "Yani elin arabı öldü diye ben neden yas tutuyorum, beni ilgilendirmez." dedi.
AK PARTİ SEÇMENİNE HAKARET ETTİ
Milyonlarca AK Parti seçmenini hedef alarak hadsiz ifadelerle, "Geri zekalısın, hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekalısınız." diyerek vatandaşlara hakaretler yağdırdı.
GÖZALTINA ALINDI!
Alçak ifadeler kullanarak AK Parti seçmenini hedef alan D.K, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
RTÜK SOKAK RÖPORTAJLARINA İNCELEME BAŞLATIYOR
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı paylaşımda sokak röportajlarının artık manipüle edecek bir boyuta ulaştığını vurgularken bu görüntülerin dezenformasyona yol açmak amacıyla kullanıldığını vurgulamıştı.
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