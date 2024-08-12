Sokak röportajında nefret kustu: AK Parti seçmenine hakaret eden hadsiz gözaltına alındı!

İzmir'de yapılan bir sokak röportajında mikrofon uzatılan kadın, Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine ağza alınmayacak hakaretler etti.

Instagram'ın engellenmesine yönelik soru karşısında Başkan Erdoğan'ı hedef alan D.K., "21. YY'ın göbeğinde kalkıp da koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adama verirsek o da böyle babasının çiftliği gibi ahırı gibi kullanır." diyerek haddini aştı.