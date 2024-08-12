Son dakika | Türkiye ve Suriye arasında heyet toplantısı! Bakan Güler’den flaş açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad (Şam - 2010)

ZİRVE MOSKOVA'DA MI?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye ile mutabık kalınacak bir yerde ülkeler arası heyet toplantısının yapılabileceğini söylerken Rusya, tarafları Moskova'da masaya oturtmak için irade beyan etti.



ŞAM "TÜRK ASKERİ ÇEKİLSİN" TALEBİNDEN VAZGEÇTİ

Şam ise "Türk askeri kuzeyden çekilsin" talebinden vazgeçti. Böylelikle Ankara - Şam yakınlaşmasıyla gelişen süreç PKK'nın 'teröristan' planlarını da çöpe atmış oldu. Ankara'nın çizgisine gelen Suriye rejimi ve Rusya, bölgede ABD ve İsrail'e hizmet edecek bir terör oluşumunun devletleşmesini istemiyor.

"ESAD'IN BAŞKA ÇARESİ YOK"

Rus diplomatlar da Esad'ın Türkiye ile normalleşmekten başka bir çaresi olmadığını düşünüyor.