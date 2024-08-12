12 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Dışişleri Bakanı Fidan Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile görüştü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 15:47
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Fidan Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile telefonda görüştü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör