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Bakan Yerlikaya duyurdu: Suç örgütlerine "Siberağ-5 operasyonu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 08:21 Güncelleme: 12.08.2024 08:51
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Bakan Yerlikaya duyurdu: Suç örgütlerine Siberağ-5 operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde eş zamanlı olarak "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Siberağ-5" operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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