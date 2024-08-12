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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özel ve İmamoğlu'na "ben buradayım" mesajı: Parti karar verecek

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 07:59
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özel ve İmamoğlu’na ben buradayım mesajı: Parti karar verecek

CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na "ben buradayım" mesajı gönderdi. Genel başkanlık koltuğunda halen daha gözü olan Kılıçdaroğlu sorulan soruya "Adaylığa ben değil, parti karar verecek." dedi.

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