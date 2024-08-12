AK Parti’de yoğun mesai! Tarih verildi: Yeni anayasa çalışmaları başlıyor | Rapor Başkan Erdoğan’a sunulacak

"YENİ ANAYASA TÜRKİYE'NİN LOKOMOTİFİ OLACAK"

Hatırlanacağı üzere, Başkan Erdoğan, 02.06.2024 tarihinde AK Parti'nin 31.İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan yeni anayasa konusunda uzlaşıya açık olduklarının altını çizerken "Yeni anayasa Türkiye'nin lokomotifi olacak" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca FETÖ ile mücadelenin artarak süreceğini vurgularken "Vatandaşın canına kast eden kim varsa tepesine bineceğiz" dedi.

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