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AK Parti'de yoğun mesai! Tarih verildi: Yeni anayasa çalışmaları başlıyor | Rapor Başkan Erdoğan'a sunulacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 12.08.2024 20:38 Güncelleme: 12.08.2024 21:05
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AK Parti’de yoğun mesai! Tarih verildi: Yeni anayasa çalışmaları başlıyor | Rapor Başkan Erdoğan’a sunulacak

Türkiye’nin darbe dönemlerinin etkisinden kurtulup demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasaya kavuşması için kollar sıvandı. AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı, yeni anayasa çalışmaları kapsamında akademisyenler ve hukukçuların katılımıyla çalıştay düzenleyecek. Çalıştaydan çıkacak sonuç rapor haline getirilerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Öte yandan hatırlanacağı üzere, Başkan Erdoğan, 02.06.2024 tarihinde yaptığı açıklamada "Yeni anayasa Türkiye'nin lokomotifi olacak" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti, "sivil ve demokratik bir anayasa" hazırlama hedefi çerçevesinde yapılan çalışmalara hız verdi.

Bu kapsamda AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı, ilk olarak akademisyenler ve hukukçuların katıldığı çalıştay düzenleyecek.

Yeni yasama döneminin başlamasının ardından ekim ayında gerçekleştirilecek çalıştayla "nasıl bir anayasa" olması ve anayasa çalışmalarının şekline ilişkin konular ele alınacak.

Çalıştaydan çıkacak sonuç rapor haline getirilerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

"YENİ ANAYASA TÜRKİYE'NİN LOKOMOTİFİ OLACAK"
Hatırlanacağı üzere, Başkan Erdoğan, 02.06.2024 tarihinde AK Parti'nin 31.İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan yeni anayasa konusunda uzlaşıya açık olduklarının altını çizerken "Yeni anayasa Türkiye'nin lokomotifi olacak" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca FETÖ ile mücadelenin artarak süreceğini vurgularken "Vatandaşın canına kast eden kim varsa tepesine bineceğiz" dedi.

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