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Finansal İstikrar Komitesi Bakan Şimşek'in başkanlığında toplandı! Enflasyon muhasebesi uygulamasının hazırlıkları masaya yatırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 12.08.2024 21:26 Güncelleme: 12.08.2024 22:03
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Finansal İstikrar Komitesi Bakan Şimşek’in başkanlığında toplandı! Enflasyon muhasebesi uygulamasının hazırlıkları masaya yatırıldı

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda dünyanın ve Türkiye'nin makroekonomik görünümü kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Komitenin, bankacılık sektöründe enflasyon muhasebesi uygulamasının hazırlıkları ve sektöre olası etkileri ile sektörde derecelendirme notu kullanımının etkinliği hususlarını ele almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Finansal İstikrar Komitesi'nin Bakan Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplandığı belirtildi.


Açıklamada, toplantıda dünyanın ve Türkiye'nin makroekonomik görünümü kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği kaydedildi. Bakanlıktan yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

"Komitenin, bankacılık sektöründe enflasyon muhasebesi uygulamasının hazırlıkları ve sektöre olası etkileri ile sektörde derecelendirme notu kullanımının etkinliği hususlarını ele almıştır. Ayrıca, iklim değişikliğinin finansal istikrara etkilerinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir finans alanında ulusal düzeyde eşgüdümün sağlanması amacıyla Komite bünyesinde bir çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır. Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."

Finansal İstikrar Komitesi toplandıFinansal İstikrar Komitesi toplandı FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ TOPLANDI

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