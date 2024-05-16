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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan AK Parti'ye yeni anayasa ziyareti

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan AK Parti’ye yeni anayasa ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa ziyaretleri sürüyor. AK Parti grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü.

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