Şehit annelerinin sözleri duygulandırdı : ’Bu acı hiçbir şeye benzemez’ | ’Anneler Günü’ onlar için yürek sızısı

PKK'NIN KIZINI KAÇIRDIĞI ANNE KİTAP YAZACAK

Kızı 17 yaşındayken PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır annesi Türkan Mutlu, "Kızım yokken ben Anneler Günü'nü nasıl kutlarım. 10 senedir kayıp. Ceylan'ım kaçırıldığından beri bu özel günler çok canımı yakar." dedi ve şöyle devam etti:

'Ceylan'ım gibi diğer çocukları nasıl kandırıp kaçırdıkları, aileleri, anneleri nasıl yıktıkları hakkında bir kitap yazmak istiyorum. Sırf bunun için okuma-yazma öğrendim. Belki kızım hayattaysa bir şekilde kitabımı bulur okur. Ben inşallah kitap yazma hayalimi gerçekleştireceğim. Bir anneye, bir aileye ulaşabilirsem ne mutlu bana.'