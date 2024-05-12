Şehit annelerinin sözleri duygulandırdı : 'Bu acı hiçbir şeye benzemez' | 'Anneler Günü' onlar için yürek sızısı
Anneler Günü, şehit anneleri için oldukça hüzünlü geçiyor. Şehit anneleri bu günde bile evlatlarının mezarına koşarak acısını tekrar yaşadı. Onlardan biri de 2017 yılında Trabzon'da hain PKK'nın şehit ettiği Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül oldu. Bülbül, bu Anneler Günü'nde de oğlunun mezarına koştu ve "Eren'im cebinde parası yokken, bahçelerden topladığı kır çiçekleriyle gelir, boynuma sarılırdı. Kınalı kuzumu çok özledim" dedi. 2017 yılında şehit olan Necmettin öğretmenin annesi de o acılı annelerden biri. Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de hain PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen Necmettin öğretmenin cenazesi 16 Temmuz 2017'de toprağa verildi. Annesi Gülay Yılmaz, şehit evladının acısını ilk günkü gibi yaşadığını belirterek "Evlat acısı hiçbir şeye benzemez." dedi.
Şehit anneleri için Anneleri Günü acı, hüzün ve kanayan yara demek. Toprağa verdikleri evlatlarının acısıyla hayatlarına devam eden şehit annelerinin sözleri duyanları ağlattı, görenlerin yüreğini sızlattı.Şehit Eren Bülbül ve şehit öğretmen Necmettin'in annesi gibi hain terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan birçok kadın Anneler Günü'nü sızı ile geçiriyor.
Trabzon Maçka'da 2017'de hain terör örgütü PKK'nın şehit ettiği Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, her Anneler Günü'nde olduğu gibi bu günde de oğlunun mezarına giderek acısını yaşadı. Anne Ayşe Bülbül, "Eren'im cebinde parası yokken, bahçelerden topladığı kır çiçekleriyle gelir, boynuma sarılırdı. Kınalı kuzumu çok özledim" diyerek acısını ifade etti.
'7 YIL OLDU AMA ACISI İLK GÜNKÜ GİBİ'
Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen ve cenazesi 16 Temmuz 2017'de toprağa verilen Necmettin öğretmenin annesi Gülay Yılmaz evladı olmadan geçen 7 yılın sızısını ilk günkü gibi hissediyor. Anne Yılmaz, "Yedi yıl benim için her zaman ilk günkü gibi geçti. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Anneler Günü'nde çocuğumun mezarına giderim, Fatiha okurum, onunla konuşurum, dertleşirim" şeklinde konuştu.
'O BANA ÇİÇEK ALAMAZ AMA BEN MEZARINA BİR ÇİÇEK DAHA EKERİM'
15 Temmuz şehidi Özel Harekât polisi Feramil Ferhat Kaya'nın annesi Şengül Kaya'da acılı annelerden biri. Anne Kaya, "15 Temmuz gecesi öperek dualarla şehadete gönderdiğim oğlum olmadan geçen bir Anneler Günü daha yaşıyorum. Bu Anneler Günü'nde de o benim yanıma değil, ben oğlumun yanına giderim. O bana çiçek alamaz, ben gidip mezarına bir çiçek daha ekerim. Her özlediğimde yanına koşarım" dedi.
PKK'NIN KIZINI KAÇIRDIĞI ANNE KİTAP YAZACAK
Kızı 17 yaşındayken PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır annesi Türkan Mutlu, "Kızım yokken ben Anneler Günü'nü nasıl kutlarım. 10 senedir kayıp. Ceylan'ım kaçırıldığından beri bu özel günler çok canımı yakar." dedi ve şöyle devam etti:
'Ceylan'ım gibi diğer çocukları nasıl kandırıp kaçırdıkları, aileleri, anneleri nasıl yıktıkları hakkında bir kitap yazmak istiyorum. Sırf bunun için okuma-yazma öğrendim. Belki kızım hayattaysa bir şekilde kitabımı bulur okur. Ben inşallah kitap yazma hayalimi gerçekleştireceğim. Bir anneye, bir aileye ulaşabilirsem ne mutlu bana.'
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1993 1995 1997 2000 2005 2008 SGK girişine emeklilik tablosu oluştu! Yaş gün prim formülüyle gümüş fırsat
- Anneler Günü Kutlu Olsun Mesajları 2024 | 12 Mayıs Anneler Gününde en anlamlı, farklı, sevgi dolu mesajlar ve sözler! Instagram, WhatsApp, Facebook...
- Ödemeler değişti: Sosyal Yardım Alanlara son dakika müjdesi! e-Devletten başvurulacak: 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı...
- Fenerbahçe'de teknik direktör çıkartması! Liste belli oldu: Kupa garanti
- Bu besinler sağlığınızı arşa çıkaracak! Kuran-ı Kerim'de müjdelendiler
- Cuma Hutbesi 10 Mayıs Tam Metin PDF | Bu haftaki Cuma Hutbesinin konusu ne? "Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir"
- Dünyada en çok konuşulan diller listelendi! Farsça, Arapça, İtalyanca, Korece... Türkçe hepsini geride bıraktı
- Nebahat Çehre'nin gençlik sırrı ortaya çıktı! Günde sadece 15 dakika...
- 178 gol, 267 asist! Beşiktaş makine gibi forvetin peşinde, artık yıkılmaz!
- T.C. numarasınız zekanızı ortaya çıkarıyor! Böyle telaffuz edenlerin hafızası muhteşem
- Proje okulları atama sonuç sorgulama 10 Mayıs 2024 | MEBBİS proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? "personel.meb.gov.tr"
- DGS başvuru ekranı ais.osym.gov.tr 2024 | ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı kılavuzu yayınlandı! İşte başvuru tarihleri ve ücreti...