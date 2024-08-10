ASDEP ile 7 milyon 700 bin haneye destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Destek Programı kapsamında toplamda 7 milyon 700 bin haneyi ziyaret ettiklerini ve vatandaşların ihtiyaçlarının giderildiğini ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak sosyal hizmet anlayışımız engellimizi, çocuğumuzu, yaşlılarımızı mümkünse kendi aile ortamında desteklemekten başlıyor. Mümkün değilse eğer diğer sosyal hizmet modellerimiz bunu takip ediyor." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında bugüne kadar 7 milyon 700 bin haneyi ziyaret ettiklerini belirtti.
Vatandaşlara ihtiyaç duydukları rehberlik ve yönlendirme hizmeti sundukları bilgisini veren Göktaş, bugüne kadar ASDEP ekipleri ile 12 milyona yakın vatandaşa ulaşıldığını kaydetti.
Göktaş, 2017'den bu yana yürütülen ASDEP ile aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçları tespit edilerek, yapılan incelemeler sonrasında uygun hizmet modellerinin uygulandığını bildirdi.
Yapılan her hizmetin odağında ailenin bulunduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, bütün çalışmaların merkezinde ailenin mutlu, müreffeh, birbirini destekleyen, kollayan yapısının korunmasını temel aldıklarını kaydetti. Göktaş, "Bakanlık olarak sosyal hizmet anlayışımız engellimizi, çocuğumuzu, yaşlılarımızı mümkünse kendi aile ortamında desteklemekten başlıyor. Mümkün değilse eğer diğer sosyal hizmet modellerimiz bunu takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
"KIRMIZI YELEKLİLER, VATANDAŞA HİZMET İÇİN SAHADA"
ASDEP ile ihtiyaç sahibi tüm hanelere ulaşarak, hayat koşullarını iyileştirmeyi hedeflediklerine değinen Göktaş, "Kırmızı yelekliler" olarak da tanınan görevlilerin afet ve acil durumlarda ilk dakikadan itibaren vatandaşa destek için sahada olduğunu hatırlattı.
Bakan Göktaş, şunları kaydetti: "ASDEP ile hane ziyaretlerinde vatandaşlarımızın sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Sahadaki 5 bin 608 ASDEP personelimiz, bu yıl içerisinde 626 bin 653 haneyi, bugüne kadar ise toplam 7 milyon 700 bin haneyi ziyaret etti. Bu doğrultuda ASDEP ekiplerimiz ile 12 milyona yakın vatandaşımıza ulaşarak ihtiyaç duyduğu hizmete ilişkin rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunduk. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlere erişimini artırmak için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışıyoruz.
Alan taraması yapan ASDEP ekiplerimiz hane ziyaretleri ile vatandaşlara ihtiyaç duydukları hizmet ve konulara ilişkin bilgilendirme, rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunuyor. ASDEP ekiplerimizce tespit edilen durumlar bakanlığımızın görev alanındaysa vatandaşlarımızın sosyal hizmet modellerinden faydalanması sağlanıyor. Bakanlığın görev alanı dışındaki durumlarda ise vatandaşlar ilgili kamu kurumlarına yönlendiriliyor."
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