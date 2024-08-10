ASDEP ile 7 milyon 700 bin haneye destek





"KIRMIZI YELEKLİLER, VATANDAŞA HİZMET İÇİN SAHADA"

ASDEP ile ihtiyaç sahibi tüm hanelere ulaşarak, hayat koşullarını iyileştirmeyi hedeflediklerine değinen Göktaş, "Kırmızı yelekliler" olarak da tanınan görevlilerin afet ve acil durumlarda ilk dakikadan itibaren vatandaşa destek için sahada olduğunu hatırlattı.



Bakan Göktaş, şunları kaydetti: "ASDEP ile hane ziyaretlerinde vatandaşlarımızın sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Sahadaki 5 bin 608 ASDEP personelimiz, bu yıl içerisinde 626 bin 653 haneyi, bugüne kadar ise toplam 7 milyon 700 bin haneyi ziyaret etti. Bu doğrultuda ASDEP ekiplerimiz ile 12 milyona yakın vatandaşımıza ulaşarak ihtiyaç duyduğu hizmete ilişkin rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunduk. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlere erişimini artırmak için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışıyoruz.