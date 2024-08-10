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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye geliyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 10:18
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Cezayir’den yola çıkan LNG gemisi Türkiye’ye geliyor

Cezayir'den Türkiye'ye doğru yola çıkan 2004 yapımı LNG gemisi "Lalla Fatma N'soumer"'in 12 Ağustos'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

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