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Dışişleri Bakanlığından İsrail'in okula yaptığı saldırıya tepki: Uluslararası aktörler bu suça ortak oluyor

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 14:38 Güncelleme: 10.08.2024 14:40
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Dışişleri Bakanlığından İsrail’in okula yaptığı saldırıya tepki: Uluslararası aktörler bu suça ortak oluyor

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de masumların sığındığı okulu bombalamasına tepki gösterdi. 100'den fazla kişinin can verdiği olayla ilgili olarak Bakanlık, "İsrail'i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır." dedi.

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