10 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Milli İHA Aksungur 100. uçuşunu gerçekleştirdi! Toplamda 520 saat uçuş...

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 15:59
ABONE OL
Milli İHA Aksungur 100. uçuşunu gerçekleştirdi! Toplamda 520 saat uçuş...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı 'Aksungur', milli motor 'TEI-PD170' ile 100'üncü uçuşunu gerçekleştirdi. Ansungur'un tek sortide 45 saat uçuş yapabildiği belirtilerek, toplamda 520 saat uçuş gerçekleştirdiği bilgisi de paylaşıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör