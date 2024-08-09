CHP'de "hesaplaşma" kurultayı! İmamoğlu ve ekibinden Kılıçdaroğlu hamlesi! Özel'e PM "darbesi mi" geliyor?

Edinilen bilgilere göre; Tüzük kurultayını önemli bir fırsat olarak gören İmamoğlu kanadı, delegelerden yüzde 50+1 oranında imza toplayarak süreci PM seçimlerine dönüştürmeyi hedefliyor.

KILIÇDAROĞLU'NA GİTTİ

Tüzük kurultayını PM seçimlerine dönüştürmek için geniş bir delege kitlesine ihtiyaç duyan İmamoğlu, bu kapsamda önceki gün sürpriz bir girişime imza attı. İmamoğlu'nun en yakınındaki isim olarak bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret etti.