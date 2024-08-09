CHP'de "hesaplaşma" kurultayı! İmamoğlu ve ekibinden Kılıçdaroğlu hamlesi! Özel'e PM "darbesi mi" geliyor?
CHP'nin kurultay kararı, yeni bir krizin sancılı sürecini başlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi, kurultay kararını Parti Meclisi seçimine çevirme amacında. İmamoğlu'nun en yakınındaki isim olarak bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret etti. Günaydın'ın özellikle PM'nin işlevsizliğine vurgu yaptığı ve tüzük kurultayı vasıtasıyla bu tabloyu düzeltmek için kendisinden destek istediği iddia edildi. Tüm bu yaşananlar karşısında Özgür Özel ve heyetinin nasıl bir tavır takınacağı büyük merak konusu.
CHP'de cumhurbaşkanı adayı, PM kararı ile belirleniyor. İmamoğlu'nun 60 kişilik PM'de halihazırda 15 kişilik 'İstanbul grubu' yer alıyor. 8 isim eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile ön plana çıkarken, diğer üyeler ise Özgür Özel cephesinde bulunuyor.
Edinilen bilgilere göre; Tüzük kurultayını önemli bir fırsat olarak gören İmamoğlu kanadı, delegelerden yüzde 50+1 oranında imza toplayarak süreci PM seçimlerine dönüştürmeyi hedefliyor.
KILIÇDAROĞLU'NA GİTTİ
Tüzük kurultayını PM seçimlerine dönüştürmek için geniş bir delege kitlesine ihtiyaç duyan İmamoğlu, bu kapsamda önceki gün sürpriz bir girişime imza attı. İmamoğlu'nun en yakınındaki isim olarak bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret etti.
Günaydın'ın özellikle PM'nin işlevsizliğine vurgu yaptığı ve tüzük kurultayı vasıtasıyla bu tabloyu düzeltmek için kendisinden destek istediği iddia edildi.
Bu hamle üzerine CHP'deki 'İstanbul oluşumu' karşı atağa geçmiş ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı forsu bulunan fotoğraflarını paylaşarak örtülü mesaj göndermişti.
'YAVAŞÇILAR' CEPHESİ
Özgür Özel'e en yakın isimlerden olan Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı forsu ile olan fotoğraf paylaşımlarını "ergen hareketler" şeklinde yorumlamış, parti içinde yeni bir tartışma başlatmıştı.
Özgür Özel cephesinde İmamoğlu'nun adaylığına muhalif önemli bir kitlenin bulunduğu, bu grubun Mansur Yavaş'tan yana pozisyon aldığı belirtiliyor.
Sabah'ın haberine göre; Öte yandan İmamoğlu'nun son günlerde bu hedefe yönelik girişimlerini artırmasında Mansur Yavaş'ın sık sık cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yakan mesajlarının da etkili olduğu belirtildi. Yavaş, temmuz ayı ortalarında Ankara'da yaptığı açıklamada, "Aday ol derlerse olurum. Alınacak karar başımın tacıdır" sözüyle gündem olmuştu.
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