Türk askerine yeni zırh! Kuantum teknolojisi gücümüze güç katacak

OPERASYON KOLAYLAŞACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın mevcutta kuantum bilgisayarlar üzerine çalışmalar yürüttüğünü anlatan Özyurt, "Çok kısa bir zamanda kuantum bilgisayarlar ile operasyonel faaliyetler daha kolay hale gelecek. Örneğin paletli araçlar için elzem olan zemin yapısı ve beka için olmazsa olmaz EYP (el yapımı patlayıcı) ve mayın tehditlerinin bertaraf edilmesi bu gelişmiş uygulamalarla kolaylaşacak" diye konuştu. Yine kuantum algılama alanında geliştirilecek maddenin kütlesel değişimini ölçümleyen kuantum gravimetre cihazlar ile hassas yeraltı görüntüleme ve tespitinin yapılabileceğini anlatan Özyurt, "Gravimetreleri drone'lara konuşlandırarak Suriye bölgesinde yapılan operasyonlarda karşılaşılan hendek, tünel ve geçit gibi oluşumları derinlik ve genişlik yönünden tespit etmek mümkün olacak. Bu cihazlar Türk ordusuna büyük bir yetkinlik kazandıracak" bilgisini verdi.