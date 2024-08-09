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Başkan Erdoğan milli tenisçi Zeynep Sönmez’i kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 09.08.2024 20:33 Güncelleme: 09.08.2024 20:34
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Başkan Erdoğan milli tenisçi Zeynep Sönmez’i kabul etti

Son dakika... Başkan Erdoğan, millî tenisçi Zeynep Sönmez’i Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.

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