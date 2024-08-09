Berat Albayrak’a iftiralara ilişkin Halk Tv’de tekzip yayınlandı

Halk Tv'de yayınlanan tekzip.

HALK TV'DE TEKZİP YAYINLANDI

Programın ardından Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş tarafından tekzip dilekçesi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu. Dilekçeyi değerlendiren 3. Sulh Ceza Hakimliği Berat Albayrak'ı haklı bularak, Halk TV'nin iftira attığı programın yayınlandığı gün ve saatte tekzip metnini yayınlamasına karar verdi. Kararın ardından Halk TV'de tekzip metni yayınlandı.

Tekzip metninde şu ifadeler yer aldı:

"Halk TV'de 30.06.2024 tarihinde yayınlanan "Sansürsüz" isimli programda Sayın Berat Albayrak'ın şahsını ve ailesini hedef alan, basın ve yayın etiğinden uzak ahlak dışı ve asılsız beyanlarda bulunulmuştur. Halk TV yayınlarında daha önce de Sayın Berat Albayrak'ın kişilik haklarına yönelik saldırılar gerçekleşmiş ve bu saldırılar tekzibe ve davalara konu edilmiş olup esasen Halk TV'nin basın ve yayıncılığın temel prensiplerinden olan 'gerçek' haber yapma kriterine uyacağına dair herhangi bir inancımız olmasa da izleyicilerinin bilgilendirilmesi için açıklamada bulunma zorunluluğu doğmuştur. Müvekkilimiz Sayın Berat Albayrak, kurucusu olduğu NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Okullarının mezuniyet töreninde : 'Bütün dünya medeniyetinin uykuya daldığı, hakikate karşı kör, sağır, uykuda olduğu bir iklimde Malcolm X'in çok güzel bir sözü vardır, 'Bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeterli.' İfadelerini kullanarak mezun olan öğrencileri cesaretlendirici bir konuşma gerçekleştirmiştir.

Sayın Berat Albayrak'ın işbu konuşması Halk TV kanalında ekrana verilmiş ve program konuğu Yavuz Değirmenci isimli müfteri, müvekkilimizin açıklamalarını bağlamından kopartarak hem Sayın Berat Albayrak ve ailesi hem de NUN Okulları hakkında asılsız ithamlarda bulunmuştur. Program konuğu '128 milyar dolar' iftirasını yeniden ortaya atmış, müvekkilimizin iş hayatına, siyasi kariyerine, kurucusu olduğu vakfa, evladına ve aile birliğine kadar saldırma cüretini göstermiştir. Yakın siyasi tarihin en organize saldırısı ve karalama kampanyası olan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek bir merkezden yönettiği, genel başkanından, milletvekiline ve parti yöneticilerine kadar bilinçli şekilde iştirak edilen '128 milyar dolar iftirası' nedeniyle açılan davada Cumhuriyet Halk Partisi tazminat ödemeye mahkum edilmiş ve tahsil edilen bedelin tamamı Sayın Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanmıştır"