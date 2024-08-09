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THY Temmuz ayında 8 milyondan fazla yolcuyu taşıdı!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 23:08
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THY Temmuz ayında 8 milyondan fazla yolcuyu taşıdı!

Türk Hava Yolları (THY) Avrupa'nın yıldızı olmaya devam ediyor. Her geçen gün yolcu sayısı artan THY'nin bu dönemdeki yolcu sayısı 48 milyonu aştı. THY'nin Ocak-Temmuz 2023'te 47,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu senenin aynı döneminde yüzde 3,5 artarak 48,9 milyona yükseldi. Öte yandan THY'den yapılan açıklamada temmuzda yüzde 85,2 doluluk oranıyla 8,3 milyon yolcu taşındığı bildirildi.

Türk Hava Yolları (THY), temmuzda yüzde 85,2 doluluk oranıyla 8,3 milyon yolcu taşıdı.

THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, şirketin Temmuz 2024 trafik sonuçlarına yer verildi.

THY geçen ay 8,3 milyon yolcu taşıdı.THY geçen ay 8,3 milyon yolcu taşıdı.

TEMMUZ AYINDA 8 MİLYONU AŞKIN YOLCU

Şirketin Temmuz 2023'te 8,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 2,6 azalışla 8,3 milyon oldu. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Temmuz 2023'te 2,7 milyonken, bu yılın aynı ayında yüzde 6,8 yükselerek 2,9 milyona yükseldi.

Yolcu doluluk oranı temmuzda 2023'ün aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak yüzde 85,2 oldu. Aynı dönemde, yurt dışı doluluk oranı yüzde 84,3, yurt içi doluluk oranı yüzde 93,3 olarak gerçekleşti. Geçen yıl temmuzda 21,9 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), bu yılın aynı döneminde yüzde 5,1 artarak 23 milyara yükseldi.

THY geçen ay 8,3 milyon yolcu taşıdı.THY geçen ay 8,3 milyon yolcu taşıdı.

Taşınan kargo ve posta hacmi, Temmuz 2023'te 142,6 bin tonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 20,7 artışla 172,1 bin ton olarak kaydedildi.

YOLCU SAYISI 48,9 MİLYONA YÜKSELDİ

THY'nin Ocak-Temmuz 2023'te 47,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu senenin aynı döneminde yüzde 3,5 artarak 48,9 milyona yükseldi.

Şirketin, dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Temmuz 2023'te 16,9 milyonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 7,6 yükselişle 18,2 milyon olarak gerçekleşti. Bu dönemde, yolcu doluluk oranı 0,8 puan düşerek yüzde 81,5 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86 olarak gerçekleşti.

THY geçen ay 8,3 milyon yolcu taşıdı.THY geçen ay 8,3 milyon yolcu taşıdı.

AKK, 2023 Ocak-Temmuz döneminde 132,7 milyarken, bu yılın aynı döneminde yüzde 9,3 artarak 145,1 milyara yükseldi. Ocak-Temmuz 2023'te 890,4 bin ton olan taşınan kargo ve posta hacmi, bu yılın aynı döneminde yüzde 30,4 artışla 1,2 milyon ton olarak gerçekleşti. THY'nin filosundaki uçak sayısı temmuz ayı sonunda 458 oldu.

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