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Katil İsrail sivilleri öldürmeye devam ediyor! Mülteci kampına yapılan bir saldırıda ölü ve yaralılar var

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 13:18 Güncelleme: 08.08.2024 13:20
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Katil İsrail sivilleri öldürmeye devam ediyor! Mülteci kampına yapılan bir saldırıda ölü ve yaralılar var

Siyonist rejim İsrail sivil insanlara zarar vermeye devam ediyor. Bugün El-Bureyc Mülteci Kampında bir evin hedef alınmasıyla birlikte 7 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı.

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