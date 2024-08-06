TBMM hukuk heyeti Lahey’e gidiyor! TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel’den A Haber’de net mesaj: İsrail katliamlarının hesabını verecek





TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bugüne kadar müdahillik 6 ülke bizimle birlikte 7 ülke olmuş olacak ama bu ülkelerin sayısının artacağını tahmin ediyorum. Bunlar içerinde Kolombiya, Meksika, Filistin, Libya ve İspanya müdahillik başvurusunda bulunmuştu. Türkiye ise en kapsamlı çalışmayı içeren ve delileri ile birlikte bu müdahillik başvurusunu yapıyor. Bundan sonraki süreç tabi mahkemenin bir ara karar vermesi gerekiyor. Aslında mahkeme daha önce bir karar açıkladı. Bu kararda da ilk baştan Güney Afrika'nın dilekçesinin 29 Ekim 2024 tarihinde yani bu sene verebileceğini ve 28 Temmuz 2025 tarihinde de İsrail'in karşı dilekçesini alacağını ilan etmişti. Şimdi teknik olarak müdahillik başvurusu yine mahkemenin almış olduğu bir karar neticesinde o tarihin sonuna kadar yapılıyor. Fakat mahkeme bir ara karala bu tarihleri beklemeden bir değerlendirme yapıp ülkelerin bu müdahillik başvurusunu değerlendirecek. Ve kabul edip etmeyeceğini açıklayacak ama bizim tahminimiz biz UAD'nin 63. Maddesinden başvurduk.

Ayrıntılar geliyor...