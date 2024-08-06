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TBMM hukuk heyeti Lahey'e gidiyor! TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'den A Haber'de net mesaj: İsrail katliamlarının hesabını verecek

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 06.08.2024 18:30 Güncelleme: 06.08.2024 20:12
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TBMM hukuk heyeti Lahey’e gidiyor! TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel’den A Haber’de net mesaj: İsrail katliamlarının hesabını verecek

Türkiye İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil oluyor. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof Dr. Cüneyt Yüksel A Haber'de açıklamalarda bulundu. Yüksel yaptığı açıklamalarda, "7 Ekim'den önce İsrail, büyük bir katliama bütün dünyanın gözü önünde maalesef imza attı buna imza atmaya da devam ediyor. Biz daha ilk andan itibaren İsrail'in Gazze'de işlemiş olduğu suçların; savaş suçları, insanlığa karşı olan suçlar ve soykırım suçu olduğunu söyledik. İsrail katliamlarının hesabını verecek." dedi. Peki, süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ni abluka altına alan katil İsrail, kadın-çocuk ayırt etmeden binlerce sivili katletti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt YükselTBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel

Güney Afrika, Gazze'deki soykırıma sessiz kalmayarak İsrail aleyhine 29 Aralık 2023'te Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açmıştı. Türkiye, davaya müdahil olmak için 7 Ağustos'ta Lahey'de dosya sunacak. Başvuru dosyasının 7 Ağustos'ta teslim edileceği öğrenildi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt YükselTBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof Dr. Cüneyt Yüksel ve AB Karma Parlamento Komisyon Başkanı Dr.İsmail Emrah Karayel A Haber'e konuk oldu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt YükselTBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof Dr. Cüneyt Yüksel, Türkiye'nin İsrail aleyhine açılan soykırım davasına ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulundu.

Yüksel'in açıklamalarından satır başları:

"İSRAİL KATLİAMLARININ HESABINI VERECEK"

"7 Ekim'den önce İsrail, büyük bir katliama bütün dünyanın gözü önünde maalesef imza attı buna imza atmaya da devam ediyor. Biz daha ilk andan itibaren İsrail'in Gazze'de işlemiş olduğu suçların; savaş suçları, insanlığa karşı olan suçlar ve soykırım suçu olduğunu söyledik. İsrail katliamların hesabını verecek. Özellikle 7 Ekim'den sonra Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanes'ni bombalamasıyla 500 sivilin öldürülmesi özellikle oradaki ölenlerin birçoğu çocuk ve kadındı. Biz bunun artık soykırım suçu olduğunu da beyan etmiştik. "

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt YükselTBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel

Şimdi 29 Aralık'ta Güney Afrika İsrail'e karşı soykırım davası açtı. Ve ilk günden itibaren biz bu açılan davayı yakından takip ettik. Ve sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde TBMM Başkanımızın da onuruyla birlikte bir hukuk heyeti oluşturduk. Bu heyette AB Türkiye Karma Parlamento Başkanımız İsmail Emrah Karayel ile birlikte ve Anayasa Komisyon üyemiz Denizli Milletvekili Cahit Özkan'la birlikte benim başkanlığını yaptığım bir hukuk heyeti ilk andan itibaren çalışmaya başladı. Bu davaya daha fazla nasıl katkı da bulunuruz ve özellikle müdahillik imkanından faydalanarak bütün teknik ve hukuki çalışmalarımızı uluslararası hukuk alanında Dışişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımızla birlikte ve hukukçu kadrolarımızla birlikte başından beri çalışmaya başladık.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt YükselTBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel


"YARIN TÜRKİYE SAATİ İLE 17.30'DA BAŞVURU DİLEKÇEMİZİ SUNACAĞIZ"
Artık bu çalışma nihayetinde sona erdi. 31 Mayıs'ta aslında resmi olarak Lahey Büyükelçiliğimiz tarafından UAD'de bir resmi notayla aslında bizim resmi olarak başvuracağımız da ilan etmiş olduk. Ama daha öncesinde de sayın Cumhurbaşkanımızla da bu davaya müdahil olacağımız ve hatta bizim gibi düşünen ülkelerle birlikte ki onlara da Türkiye öncülük etti. Bu davada bütün insanlığın yanında yer aldığımız Filistinlileri sonuna kadar haklı davasında savunacağımız söyleyerek nihayetinde bu çalışmalar tamamlandı. Yarın Türkiye saati ile 17.30, Lahey saati ile 15.30'da Uluslararası Adalet Divanı'na giderek artık başvuru dilekçemizi oraya sunacağız.



TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt YükselTBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Bugüne kadar müdahillik 6 ülke bizimle birlikte 7 ülke olmuş olacak ama bu ülkelerin sayısının artacağını tahmin ediyorum. Bunlar içerinde Kolombiya, Meksika, Filistin, Libya ve İspanya müdahillik başvurusunda bulunmuştu. Türkiye ise en kapsamlı çalışmayı içeren ve delileri ile birlikte bu müdahillik başvurusunu yapıyor. Bundan sonraki süreç tabi mahkemenin bir ara karar vermesi gerekiyor. Aslında mahkeme daha önce bir karar açıkladı. Bu kararda da ilk baştan Güney Afrika'nın dilekçesinin 29 Ekim 2024 tarihinde yani bu sene verebileceğini ve 28 Temmuz 2025 tarihinde de İsrail'in karşı dilekçesini alacağını ilan etmişti. Şimdi teknik olarak müdahillik başvurusu yine mahkemenin almış olduğu bir karar neticesinde o tarihin sonuna kadar yapılıyor. Fakat mahkeme bir ara karala bu tarihleri beklemeden bir değerlendirme yapıp ülkelerin bu müdahillik başvurusunu değerlendirecek. Ve kabul edip etmeyeceğini açıklayacak ama bizim tahminimiz biz UAD'nin 63. Maddesinden başvurduk.

Ayrıntılar geliyor...

Türkiye’den Lahey’e soykırım dosyası!Türkiye’den Lahey’e soykırım dosyası!

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