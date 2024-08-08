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Dilan Polat hakkında flaş karar! Mahkeme talebi reddetti...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 09:02 Güncelleme: 08.08.2024 09:02
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Dilan Polat hakkında flaş karar! Mahkeme talebi reddetti...

Dilan-Engin Polat cephesinde son dakika gelişmesi yaşandı. Kara para aklama suçundan aylardır cezaevinde olan çiftin, cezaevinden çıkıp çıkamayacakları merak konusu oluyor. Son dakika gelişmesine göre; Dilan Polat’ın avukatları, müvekkillerinin tahliyesi için yeni talepler sunarak, ret kararı verilen önceki tahliye başvurusu üzerine yeniden değerlendirme yapılmasını talep etti. Avukatlar, mahkemenin olumsuz yanıt vermesi durumunda, ev hapsi dahil tüm adli kontrol tedbirlerinin uygulanabileceğini de önerdi.

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada yeni gelişmeler yaşanıyor. Yargılamayı önümüzdeki ay görmeye başlayacak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tensip zaptıyla birlikte Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Dilan PolatDilan Polat

Bu kararla birlikte dosyaya gelen son MASAK raporunun lehlerine ve Polat'ın sağlık sorunları olduğunu belirten Dilan Polat'ın avukatı tahliye talep etti. Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu ve kaçma şüphesinin olduğunu belirterek itirazı reddetti.

Dilan-Engin Polat Dilan-Engin Polat

EV HAPSİ TALEBİ

Bunun üzerine avukatından bir hamle daha geldi. Tahliye talebinin reddi kararına itiraz etti. Eksik ve hatalı değerlendirilme yapıldığını belirterek yeniden tahliye istedi. Dilekçede tahliyeye karar verilmezse ev hapsi de dahil olmak üzere birden fazla adli kontrol hükümlerinin de uygulanarak tahliye edilebileceği belirtildi.

Mahkeme kararıMahkeme kararı

MAHKEMEDEN İTİRAZA RET KARARI

Yargılamayı yapacak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi talebi reddetti. Kararın değiştirilmesine yer olmadığına hükmetti.

Dilan Polat'ın avukatı bu karara da itiraz etti. Üst mahkeme olarak değerlendirme yapan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi de daha önce İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ve yargılamayı yapan mahkemenin tutukluluğa devam kararı verdiğini, değişen bir delil olmadığını, sanığın suçlar işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi teşkil eden somut delillerin bulunduğunu ve adli kontrolle serbest bırakılmasının da yetersiz kalacağını belirterek itirazı reddetti. Tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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