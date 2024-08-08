Dilan Polat hakkında flaş karar! Mahkeme talebi reddetti...

Mahkeme kararı

MAHKEMEDEN İTİRAZA RET KARARI

Yargılamayı yapacak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi talebi reddetti. Kararın değiştirilmesine yer olmadığına hükmetti.

Dilan Polat'ın avukatı bu karara da itiraz etti. Üst mahkeme olarak değerlendirme yapan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi de daha önce İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ve yargılamayı yapan mahkemenin tutukluluğa devam kararı verdiğini, değişen bir delil olmadığını, sanığın suçlar işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi teşkil eden somut delillerin bulunduğunu ve adli kontrolle serbest bırakılmasının da yetersiz kalacağını belirterek itirazı reddetti. Tutukluluk halinin devamına karar verdi.