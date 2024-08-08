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MİT kriptoloji sorularının şifrelerini yayınladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 09:57
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MİT kriptoloji sorularının şifrelerini yayınladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) internet sitesi üzerinden örnek kriptoloji sorularının cevaplarını yayınladı. Klasik şifreleme yöntemi ile hazırlanan "Ceasar" ve "Route" sistemi ile hazırlanan 5 sorunun cevaplarına yer verildi.

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