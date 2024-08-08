Bu SMS'lere sakın tıklamayın! SGK uyardı: "İtibar etmeyin"

SGK'dan vatandaşlara SMS uyarısı

"İTİBAR ETMEYİN"

Ödemelerin yalnızca T.C kimlik numarası ile yapıldığı vurgulanarak, "Vatandaşların herhangi bir IBAN numarasına para yatırmamaları gerekiyor" denildi. Bu tür SMS'lere itibar etmemeleri uyarısında bulunuldu.