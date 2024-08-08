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Bu SMS'lere sakın tıklamayın! SGK uyardı: "İtibar etmeyin"

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 20:41 Güncelleme: 08.08.2024 20:58
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Bu SMS’lere sakın tıklamayın! SGK uyardı: İtibar etmeyin

Dolandırıcılar resmi kurumların adreslerini veya isimlerini kullanarak türlü türlü SMS oyunları ile vatandaşları tuzağa çekebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşlar uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin IBAN numaralı SMS'lere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Milyonlarca vatandaşın Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına ilişkin uyarı geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin vatandaşlara uyarı yapıldı. IBAN numaralı SMS'ler hakkında yapılan uyarıda bu mesajlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

SGK: IBAN'a ödeme yapılmasını içeren SMS'lere itibar edilmemeliSGK: IBAN'a ödeme yapılmasını içeren SMS'lere itibar edilmemeli

IBAN ADRESİ İLE PARA TUZAĞINA DÜŞMEYİN

SGK'dan yapılan açıklamada, son dönemde vatandaşlara GSS prim borçlarının bulunduğu ve verilen IBAN'a para yatırılarak söz konusu borcun ödenebileceğine dair SMS'ler atıldığı belirtildi.

IBAN'a ödeme yapılmasını içeren SMS'lere dikkat!IBAN'a ödeme yapılmasını içeren SMS'lere dikkat!

E-DEVLET'TEN DE ÖDENEBİLİR

Prim borçlarının anlaşmalı bankalardan bankamatik, internet bankacılığı, mobil bankacılık ya da e-Devlet üzerinden ödenebildiği hatırlatıldı.

SGK'dan vatandaşlara SMS uyarısıSGK'dan vatandaşlara SMS uyarısı

"İTİBAR ETMEYİN"

Ödemelerin yalnızca T.C kimlik numarası ile yapıldığı vurgulanarak, "Vatandaşların herhangi bir IBAN numarasına para yatırmamaları gerekiyor" denildi. Bu tür SMS'lere itibar etmemeleri uyarısında bulunuldu.

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