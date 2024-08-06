Bangladeş'te geçici hükümetin başkanı belli oldu! Nobel ödüllü Muhammed Yunus başkanlık edecek!
Bangladeş'te parlamentonun feshedilmesinin ardından kurulacak olan geçici hükümete Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus başkanlık edecek.Bangladeş Devlet Başkanı Muhammed Shahabuddin'in sözcüsü Joynal Abedin, Yunus liderliğindeki hükümetin diğer üyelerinin siyasi partiler ve diğer paydaşlarla görüşüldükten sonra yakında belirleneceğini söyledi.
Bangladeş'te öğrenci protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesiyle baskılara daha fazla dayanamayarak görevinden istifa eden Başbakan Şeyh Hasina'nın ülkeyi terk etmesinin ardından kurulacak olan geçici hükümetin başkanı belli oldu.
Bangladeş Devlet Başkanı Muhammed Shahabuddin'in sözcüsü Joynal Abedin, parlamentonun feshedilmesinin ardından kurulacak oğlan geçici hükümete Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus başkanlık edeceğini duyurdu.
Abedin, Yunus liderliğindeki hükümetin diğer üyelerinin siyasi partiler ve diğer paydaşlarla görüşüldükten sonra yakında belirleneceğini söyledi.
NOBEL ÖDÜLLÜ MUHAMMED YUNUS KİMDİR?
Bangladeş'teki geçici hükümetin başdanışmanı olarak atanması istenen 84 yaşındaki Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus, Grameen Bankası'nı kurması ve milyonlarca insanın yoksulluktan kurtulmasına yardımcı olan bir mikro kredi girişimine öncülük etmesi nedeniyle 2006 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.
Uluslararası alanda "yoksulların bankacısı" olarak tanınan Yunus, uzun zamandır Şeyh Hasina tarafından siyasi rakip olarak görülüyordu. Hasina, Yunus'u defalarca yoksulların "kan emicisi" olarak nitelendirmiş ve Grameen Bankasını fahiş faiz oranları uygulamakla suçlamıştı. Ocak ayında Bangladeş mahkemesi, Yunus'u ülkenin iş kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yunus ise bunun siyasi amaçlı olduğunu savunmuştu.
NE OLMUŞTU?
Ülke genelindeki hükümet karşıtı protestolar sırasında polis ile çatışan göstericiler, Başbakanlık binasına girip bazı eşyaları yağmalamıştı. Ülke genelinde de şiddet olayları yaşanırken, bazı karakollar ateşe verilmişti. Bangladeş medyasının hastane kaynaklarına verdiği haberlerine göre ülke genelinde yaşanan şiddetli çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ancak yaşanan can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
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