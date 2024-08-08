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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Irak Kalkınma Fonu Başkanı ile bir araya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi Tülay Ayçiçek
Giriş: 08.08.2024 19:07
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Irak Kalkınma Fonu Başkanı ile bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Kalkınma Fonu Başkanı Mohammad al-Najjar ile devam eden yoğun enerji işbirliklerini görüştü.

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