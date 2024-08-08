2024’te PKK’ya büyük darbe! MSB son sayıyı duyurdu | Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi ne zaman devreye alınacak?

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda çok katmanlı hava savunma sistemi oluşturulmasına yönelik kararla ilgili, "Yerli ve milli radar ve hava savunma sistemleri ile birlikte komuta kontrol imkân ve kabiliyetlerimizi geliştirme çalışmalarımıza devam edilmektedir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

PENÇE-KİLİT OPERASYON BÖLGESİNDE SON DURUM

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü PKK'ya yakın yayın organlarının Irak'ın kuzeyinde pek çok askerin şehit olduğuna dair iddialarına ilişkin sorulara şu cevabı verdi: "Pençe bölgesindeki operasyonlarımız etkili ve başarılı şekilde devam ediyor. Irak ile koordinasyonumuz hem olumlu, hem de her geçen gün artarak devam ediyor. Dönem dönem terör örgütüne müzahir basın-yayın organları ve sosyal medyada gerçek dışı bazı yayınlar yapılıyor. Bunlar terör örgütünün son çırpınışlarından başka bir şey değil. Operasyon bölgesi, de çatışmalar, sızma çabaları oluyor. Bunları biz kamuoyuna şeffaf şekilde açıklıyoruz. Bunun dışında terör örgütüne müzahir yayın organları tarafından yapılan gerçek dışı bütün açıklamalara ihtiyatla yaklaşılmasını tavsiye ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarının dışındaki açıklamalar dikkate alınmamalı.