Türkiye’nin 58. havalimanı açılıyor! Çukurova Uluslararası Havalimanı 3 bin kişiye istihdam kapısı olacak

"OSMANİYE VE NİĞDE'YE DE OLAN YAKINLIĞIYLA 5 MİLYONUN ÜSTÜNDEKİ VATANDAŞIMIZA HİZMET EDECEK"

Yılda 8 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre gövde genişliğine sahip en geniş gövdeli uçaklarında iniş yapabileceği ana pisti ile bölgenin tüm havayolu ihtiyacını karşılayacağını belirten Uraloğlu, "Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet edecek, Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacaktır. Bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına da katkı sağlayacaktır." dedi.

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