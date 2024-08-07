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Dışişleri Bakanı Fidan İngiliz mevkidaşı Lammy ile telefonda görüştü

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 20:55
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Dışişleri Bakanı Fidan İngiliz mevkidaşı Lammy ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve bölgede artan gerilim ele alındı.

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