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Suriye Azez'de terör saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 21:05 Güncelleme: 08.08.2024 00:53
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Suriye Azez’de terör saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sınırımızda bulunan Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı düzenlendi. Araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybederken 13 kişi ise yaralandı. Çok sayıda aracın kullanılamaz hale geldiği saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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