CHP yine karıştı! Kriz kurultayı öncesi gergin prova | Parti yönetimini topa tuttu

Kurultayın adil olmayan bir ortamda gerçekleştirildiğini gözler önüne seren Kır, "Sonuçlar neticesinde başkan seçilen Asu Kaya'dan ziyade, ondan daha fazla emeği olan, çaba sarf eden Veli Ağbaba ve Ulaş Karasu'yu tebrik ediyorum. 16. Kadın Kolları Kurultayı'nda da aynı emeği ve başarıları göstereceklerinden şüphem yok" dedi.