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"Kuyu-15" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 07.08.2024 08:27 Güncelleme: 07.08.2024 08:33
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Kuyu-15 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli merkezli 4 ilde, iki ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15" operasyonlarında 30 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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