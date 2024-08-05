CHP Kadın Kolları Kurultayı’nda büyük skandal! Özgür Özel’in salondan kovduğu işçiler isyan etti

Eylemciler arasında yer alan ve yaşananları SABAH'a anlatan mağdur işçi Fadime Akgül, "Özgür Bey kürsüdeyken, mağduriyetimizi dile getirdik. 'İşimizi geri istiyoruz' dedik. 'Sözünüzü tutun' dedik. Özgür Bey bizimle 20 gün önce bir araya geldi. İlçe başkanıyla görüşeceğini söyledi. Kimse bize geri dönüş yapmadı. Kurultayda da 'Aranızda erkekler var, erkekleri istemiyoruz. Dışarıda konuşalım' gibi sözler sarf edip bizi güvenlik eliyle zor kullanarak dışarı attırdı. Aramızda sadece 2 erkek vardı. Hepimizi dışarıya attılar" ifadelerini kullandı.