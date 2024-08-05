CHP Kadın Kolları Kurultayı’nda büyük skandal! Özgür Özel'in salondan kovduğu işçiler isyan etti
CHP’nin Kadın Kolları Kurultayı skandal görüntülere sahne oldu. CHP lideri Özgür Özel, CHP’li Çiğli Belediyesi tarafından hiçbir gerekçe olmadan görevine son verilen emekçileri zor kullanarak salondan dışarı attı. Mağdur işçilerden Fadime Akgül, "Özgür Özel, ‘Dışarıda konuşalım’ dedi. Yine bize yalan söyledi" diyerek isyan etti.
CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaklaşık 2 ay önce 147 personeli sorgusuz sualsiz işten çıkarınca ilçe yangın yerine döndü. İzmir'deki protestolar, yaklaşık 20 gün önce Ankara'ya sıçradı.
O günden bu yana CHP Genel Merkezi önündeki kaldırımlarda yatıp kalkan mağdur işçilere, parti yönetimi bir bardak su bile vermedi.
İşlerini geri isteyen mağdur personel, Kadın Kolları Kurultayı için ATO Congresium'a giderek ses getiren bir eyleme imza attı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüdeyken, "İşimizi geri istiyoruz" diye bağıran grup, skandal bir muameleye maruz kaldı.
GÜVENLİĞİ ÇAĞIRDI
Kürsüdeki konuşması devam ederken sloganların artması üzerine Özgür Özel, güvenlik görevlilerini müdahaleye çağırdı. İşçilere Özel'in kürsüdeki yanıtı, "Burası kadın kolları kongresi. Burayı erkeklere provoke ettirmem. Alın arkadaşları dışarı" oldu. Güvenlik görevlileri, aralarında sadece 2 erkek bulunan grubu komple dışarı çıkardı.
Eylemciler arasında yer alan ve yaşananları SABAH'a anlatan mağdur işçi Fadime Akgül, "Özgür Bey kürsüdeyken, mağduriyetimizi dile getirdik. 'İşimizi geri istiyoruz' dedik. 'Sözünüzü tutun' dedik. Özgür Bey bizimle 20 gün önce bir araya geldi. İlçe başkanıyla görüşeceğini söyledi. Kimse bize geri dönüş yapmadı. Kurultayda da 'Aranızda erkekler var, erkekleri istemiyoruz. Dışarıda konuşalım' gibi sözler sarf edip bizi güvenlik eliyle zor kullanarak dışarı attırdı. Aramızda sadece 2 erkek vardı. Hepimizi dışarıya attılar" ifadelerini kullandı.
Parti yönetiminin 20 gündür devam eden umursamazlığına isyan eden Akgül, "2 erkeği görüyorlar ama genel merkez önünde 20 gündür yatan onlarca emekçiyi görmüyorlar. Özgür Bey, 'Dışarıda görüşelim' dedi. Yine görüşmedi. Yine yalan söyledi. Nöbete devam edeceğiz. Gitmeye niyetimiz yok. İşimizi geri alana kadar konu kapanmayacak bunu herkes böyle bilsin" dedi.
CHP KURULTAYA GİDİYOR
CHP, 6-9 Eylül'de olağanüstü kurultay gerçekleştirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında dün toplanan Parti Meclisi'nde (PM), tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere kurultaya gidilmesine karar verildi.
Olağanüstü kurultayda parti içi çekişmenin de zirveye çıkması bekleniyor. İl ziyaretleri ve üst düzey delegelerle yaptığı görüşmelerle gündemde olan eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, destekçileri aracılığıyla tüzük kurultayını seçimli kurultaya çevirebilmek için uzun süredir imza kampanyası yürüttüğü iddia ediliyor.
Bunun için de delegelerin yüzde 50+1 oranında desteği gerekiyor. Yaklaşık bin 300 delegeli kurultayda, Kılıçdaroğlu'nun 450'ye yakın 'kemik kitlesi' olduğu öğrenildi.
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