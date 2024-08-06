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MSB duyurdu: Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK'lı 16 kişi yakalandı

Giriş: 06.08.2024 17:27
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MSB duyurdu: Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan 1’i PKK’lı 16 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 16 kişinin yakalandığı duyuruldu.

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