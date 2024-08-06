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Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı

Giriş: 06.08.2024 18:38
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Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika... Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı.

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