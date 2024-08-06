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AB'den Orta Doğu uyarısı: Bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine geliyor

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 06.08.2024 21:45
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AB’den Orta Doğu uyarısı: Bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine geliyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu’daki gerilime değinerek, "Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ederek, bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine geliyor" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu'da devam eden gerilime ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep BorrellAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

"BİLİNMEYEN BOYUTLAR BİR SAVAŞIN EŞİĞİNE GELİYOR"

Borrell, "Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ederek, bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine geliyor. Hepimiz yeni bir felaketi önlemeliyiz" dedi.



Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesi için gerekenin uzlaşı olduğunu vurgulayan Borrell, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunarak, gerilimin düşürülmesine engel olan herkesin yaşanacaklardan sorumlu tutulacağını ifade etti.

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