AB’den Orta Doğu uyarısı: Bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine geliyor





Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesi için gerekenin uzlaşı olduğunu vurgulayan Borrell, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunarak, gerilimin düşürülmesine engel olan herkesin yaşanacaklardan sorumlu tutulacağını ifade etti.

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