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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 11:59
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Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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